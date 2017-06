La actriz brasileña Alice Braga aparecerá en la próxima entrega del universo "X-Men", titulada "New Mutants", que será dirigida por Josh Boone, informó hoy The Hollywood Reporter. EFE/Archivo

Braga, conocida por sus trabajos en "I Am Legend", "Predators", "Elysium" y actualmente en televisión con la segunda temporada de "Queen of the South", reemplazará a Rosario Dawson, con la que se había llegado a un acuerdo previamente.