Fotograma cedido por USA Network hoy, miércoles 20 de junio de 2018, donde aparece la actriz brasileña Alice Braga en el papel de Teresa Mendoza, durante una escena del episodio 301 titulado "La ermitana" de la serie de televisión serie "Queen of the South". La serie "Queen of the South", versión estadounidense de "La reina del sur", estrena mañana su tercera temporada en la cadena USA Network con una Teresa Mendoza que pretende recobrar el control de su vida, según dijo a Efe la actriz protagonista, Alice Braga. EFE/Ernesto Ruscio/Cortesía USA Network/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS