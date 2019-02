America Ferrera ha prestado su voz a las películas de "How To Train Your Dragon" durante 12 años, pero con el estreno de la tercera entrega, "The Hidden World", ha llegado el momento del adiós y la actriz asegura a Efe que lo afronta con tristeza y orgullo al mismo tiempo.

"No sé lo que Universal y DreamWorks tienen planeado para el futuro, pero este es el final de la trilogía y este viaje", confesó la intérprete, quien desconoce si más adelante el estudio lanzará películas escindidas relacionadas con personajes de ese universo.