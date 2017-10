La cineasta y actriz española Ana Asensio, que estrena en Estados Unidos su primera cinta "Most Beautiful Island", aseguró a Efe que ganar el premio a la mejor película en el Festival South By Southwest (SXSW) de Austin (Texas) marcó "un antes y un después" en su carrera profesional. EFE/ARCHIVO

"Realmente, todo ha cambiado desde el momento en el que se concedió ese premio. Me surgen agentes en Hollywood, mánagers, me invitan a presentar la película en festivales en todo el mundo, surge la distribución en Estados Unidos, en España, en Inglaterra... Todo cambia. El premio marca un antes y un después, me da una validación", explicó en una entrevista telefónica.