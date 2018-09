Con la experiencia que le da haber trabajado en su país pero también más allá de sus fronteras, la actriz mexicana Ana Claudia Talancón, que estrena la serie "El recluso", dijo a Efe que la llegada de muchos latinos a Hollywood demuestra que la industria no puede ignorar la diversidad del mundo. EFE/ARCHIVO

"Es parte de la globalización. Creo que no hay forma de que no se den cuenta de que el mundo de hoy no es más Estados Unidos y puros güeritos de ojos azules. Es multicultural, absolutamente", consideró Talancón en una entrevista en Los Ángeles (EE.UU.).