Hace 35 años se estrenó "Blade Runner", todo un clásico de la ciencia ficción, y en apenas unos días llegará a las salas su continuación, "Blade Runner 2049", una obra que, según dijo a Efe la actriz cubana Ana de Armas, "es una experiencia nueva, especial y mágica".

"Es un guion que me lo sé, sé lo que pasa y rodé la película. Aún así, no me esperaba ver algo así", concedió la intérprete al ser preguntada por sus sensaciones cuando vio completada la cinta finalmente.