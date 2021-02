Directores, actrices y personalidades del mundo del cine dedicaron palabras de admiración a Christopher Plummer, uno de los actores mejor valorados en la industria del espectáculo que falleció este viernes a los 91 años en su residencia de Connecticut.

Ana de Armas, Julie Andrews, Ridley Scott, Helen Mirren, Chris Evans, Shirley MacLaine... son algunos de los que expresaron su pena por despedir a un actor que inmortalizó en la pantalla personajes de cintas tan conocidas como "The Sound of Music", "The Fall of the Roman Empire", "Beginners" y "Knives Out".