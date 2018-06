La mexicana Ana de la Reguera, que estrena mañana viernes la segunda temporada de la serie "Goliath", de Amazon, afirmó en una entrevista con Efe que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

"Después de 11 años en EEUU me ha llegado el papel soñado, un personaje protagonista, al lado de un actor increíble (Billy Bob Thornton) y con una productora tan potente. Todo lo que hubiera querido ya lo estoy haciendo. Sé adonde voy y ya no pierdo el tiempo en lo que no quiero hacer", indicó la intérprete.