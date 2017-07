El acto cubano-estadounidense Andy García dará vida al intérprete mexicano Ricardo Montalbán en "My Dinner With Hervé", una película de la cadena HBO que protagonizará Peter Dinklage ("Game of Thrones").

Según informó hoy el medio especializado Deadline, el filme se centrará en el encuentro entre un periodista, interpretado por Jamie Dornan ("Fifty Shades of Grey"), y el actor Hervé Villechaize, de quien se encargará Dinklage.