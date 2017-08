Tras "The Conjuring" (2013), "Annabelle" (2014) y "The Conjuring 2" (2016) llega ahora "Anabelle: Creation", la nueva película de esta saga de terror que en esta ocasión protagoniza la mexicana Stephanie Sigman bajo la dirección de David F. Sandberg ("Lights Out", 2016). EFE/Justin Lubin/2017 Warner Bros. Entertainment INC and Ratpac-Dune Ent. LLC/USO CRÉDITO OBLIGATORIO/SOLO USO EDITORIA

La película de terror "Annabelle Creation" aparece como una de las novedades más destacadas en Estados Unidos de un fin de semana veraniego sin mucha actividad en los cines y en el que también se estrenarán "The Nut Job 2: Nutty By Nature" y "The Glass Castle".

