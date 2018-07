Fotograma cedido por Marvel Studios donde aparece la actriz Evangeline Lilly (d) en el doble papel de The Wasp/Hope van Dyne y el actor Paul Rudd (i) en los de Ant-Man/Scott Lang, durante una escena de la película "Ant-Man and the Wasp", la continuación de la película de superhéroes de Marvel "Ant-Man" (2015). EFE/Ben Rothstein/Cortesía Marvel Studios/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

"Ant-Man and the Wasp" y "The First Purge", novedades de la cartelera de EE.UU.

"Ant-Man and the Wasp", la película número 20 del estudio Marvel, y "The First Purge", nueva entrega de la saga de suspense basada en "The Purge", son los principales estrenos del fin de semana.

"Ant-Man and the Wasp", de Peyton Reed, funciona como secuela de "Ant-Man" y de "Captain America: Civil War" con una historia centrada en la misión por encontrar a Janet (Michelle Pfeiffer), la madre de Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), que desapareció en el subatómico Reino Cuántico mientras trataba de desarmar un misil nuclear ruso.