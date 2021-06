Fotografía cedida por Warner Bros. donde aparece Anthony Ramos mientras posa a su llegada a la proyección del musical "In The Heights" en la noche inaugural del Festival de Cine de Tribeca el 9 de junio En Nueva York. EFE/Dave Allocca/Warner Bros. /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Sobran los motivos para decir que Anthony Ramos es el artista latino del momento: A su papel protagonista en el musical "In The Heights" y la serie de HBO "In Treatment" se suma el lanzamiento este viernes de su segundo disco, "Love and Lies".

"El trabajo no para. Hay días en los que estoy cansado pero me encanta; es una bendición", explica el neoyorquino de origen puertorriqueño en una entrevista con Efe.