El actor español Antonio Banderas logró hoy la nominación al Emmy como mejor actor en una miniserie o película para televisión por su trabajo en "Genius: Picasso", anunció hoy la Academia de la Televisión.

En esa categoría competirán con Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"); Benedict Cumberbatch ("Patrick Melrose"); Jeff Daniels ("The Looming Tower"); John Legend (Jesus Chris Superstar Live in Concert) y Jesse Plemons ("USS Callister Black Mirror").