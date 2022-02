Fotograma cedido por Apple TV+ de una escena de "Now and then", la serie hispana que protagonizarán Maribel Verdú, Rosie Pérez y Marina de Tavira, y se estrenará el 20 de mayo en la plataforma televisiva del gigante tecnológico. EFE/AppleTv+ /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO