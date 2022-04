Por más inverosímil que al actor mexicano Ariel Miramontes le pareciera en el pasado la idea de ser dos personas a la vez y pasar desapercibido, lo ha vivido en carne propia cada vez que se pone la peluca y la ropa de su querido personaje Albertano.

“Es como una doble personalidad, me da risa porque mi caracterización es muy sencilla, es ropa y una peluca, no llevo prótesis y sin embargo si voy en la calle sin la ropa y la peluca nadie me reconoce y paso desapercibido”, cuenta este viernes en entrevista con Efe Miramontes.