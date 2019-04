FotografÌa cedida por Tina Brown Live Media donde aparece la actriz Ashley Judd (i) mientras interviene junto a la escritora y defensora de Derechos Humanos, Sarah McBride (d), durante la inauguración de la segunda jornada de la cumbre "Women in The World" este jueves en Nueva York (EE.UU.). EFE/Tina Brown Live Media /SOLO USO EDITORIAL

La actriz Ashley Judd, una de las primeras mujeres que acusaron al productor Harvey Weinstein de acoso sexual, sigue la lucha feminista que amplificó el movimiento "Me Too" y, pese a los contratiempos, no cejará en su batalla judicial contra el empresario del cine, según dijo este jueves en Nueva York.

"La demanda en la que estamos es para todos y se ha estado hablando sobre si la parte del acoso sexual se ha desestimado o no: en realidad va a ser escuchada por la corte de apelaciones del noveno circuito", desgranó Judd, que el pasado enero vio desestimada la acusación referida al delito de acoso.