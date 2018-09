La cantante estadounidense Barbra Streisand arremete de forma tácita contra el presidente de EE.UU. Donald Trump, en una canción titulada "Don't lie to me" (No me mientas), que presenta en un nuevo disco de carácter político el próximo 2 de noviembre, informan hoy medios estadounidenses.

En una entrevista con la revista Billboard, Streisand explicó que el tema está dirigido a cierto "jefe mentiroso" y "jefe manoseador". "He escrito muchos artículos sobre esto (...) esta persona (...) no tiene modales, insulta a todo el mundo, se burla de las personas discapacitadas", desgranó.