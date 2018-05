Feminista, valiente y con muchas ganas de alzar la voz, la cantante hispana Becky G, que el año pasado arrasó con el tremendo fenómeno de "Mayores", vuelve con el single "Sin Pijama" y aseguró en una entrevista con Efe que lo que menos le gusta del mundo latino es su machismo.

"Fue algo muy interesante cuando, con mi música en inglés (su primera etapa), me decían: 'Tienes tu voz para cantar pero lo demás, silencio. No vamos a escuchar lo que tienes que decir, tu opinión no importa'. Y eso me afectaba mucho como artista porque tengo mi mensaje, mi historia: ¿cómo no voy a compartir mis ideas con el mundo?", opinó la artista.