"Blade Runner 2049", la esperada secuela de la famosa película de ciencia-ficción de Ridley Scott "Blade Runner" (1982), figura como la gran atracción en los cines de en un fin de semana en el que también se estrenan "My Little Pony: The Movie" y "The Mountain Between Us".

Con Harrison Ford, Ryan Gosling y la cubana Ana de Armas como protagonistas, "Blade Runner 2049" cuenta con la dirección del canadiense Denis Villeneuve ("Arrival", 2016).