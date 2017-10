La etapa cristiana de Bob Dylan, uno de los periodos más misteriosos y peculiares de toda su carrera, centra su nuevo lanzamiento de rarezas y canciones inéditas "Trouble No More", el volumen número 13 de su aclamada "The Bootleg Series".

Un centenar de temas, incluyendo canciones hasta ahora no publicadas, demos, ensayos y tomas en vivo, componen un mastodóntico pack de ocho discos más un DVD que bucea en su obra entre 1979 y 1981, cuando Dylan se convirtió al cristianismo y llevó su fe al escenario con la convicción y el entusiasmo de un auténtico predicador.