El actor Bryan Cranston mostró este miércoles su preocupación por el estado de salud de su "amigo" Bob Odenkirk, que el martes fue hospitalizado en el estado de Nuevo México (EE.UU.) tras desmayarse durante el rodaje de la serie "Better Call Saul".

"Hoy me desperté con una noticia que me ha hecho estar ansioso toda la mañana. Mi amigo Bob Odenkirk se desmayó ayer en el set de 'Better Call Saul'", escribió Cranston en su cuenta de Instagram.