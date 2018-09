El realizador Carlos Vermut ha vuelto al festival de Toronto para estrenar "Quién te cantará", un drama que ha sido comparado por la crítica con las películas de Pedro Almodóvar, algo que el director español dice que no le molesta sino que le gusta. EFE/ARCHIVO

"No me molesta para nada. Me gusta. A parte de que Almodóvar es mi amigo, es un director que admiro desde siempre", declaró Vermut en una entrevista con Efe en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, en sus siglas en inglés).