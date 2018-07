La actriz Carrie Fisher, que falleció en 2016 a los 60 años, aparecerá de manera póstuma en la película "Star Wars: Episode IX" por medio de metraje rodado para "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)" que no llegó a ser utilizado, informó hoy en un comunicado Lucasfilm. EFE/TRACEY NEARMY AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT/ARCHIVO