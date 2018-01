El actor Casey Affleck, ganador del Óscar al mejor actor en 2017 por "Manchester By The Sea" (2016), no entregará este año la estatuilla a la mejor actriz, como es tradición, tras las recientes protestas que han recordado que el intérprete estuvo involucrado en un caso de acoso sexual.

El medio especializado Deadline informó hoy que Affleck comunicó a la Academia de Hollywood que, ante una posible controversia por su participación en la gala, ha decidido no presentar el galardón a la mejor actriz ni acudir a la ceremonia que se celebrará el próximo 4 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.