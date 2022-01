La actriz mexicana Cecilia Suárez, famosa por series como "Capadocia" y "La casa de las flores", regresa esta semana al personaje de Andrea en "Sexo, pudor y lágrimas 2", la secuela de una de las películas más importantes de la llamada "Nueva era" del cine mexicano.

"Mucha gente me ha preguntado cómo me siento volviendo a interpretar un papel tan importante en mi carrera después de tanto tiempo y es un regalo que me ha hecho más consciente aun de todo lo que me ha dado el paso de esos 20 años", dijo Suárez a Efe.