Fotograma cedido por AEM Marketing que muestra a (i-d) Kade Wise, Chelsea Rendon, Jeanette Samano y Jordan Diambrini en una escena de "Murder in the Woods". EFE/AEM Marketing/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

En 2020 parece que Chelsea Rendon está en todos lados. Cerró "Vida", apareció en "The Infiltrators" y "The Tax Collector", y ahora presenta "Murder in the Woods". Pero esta joven actriz latina considera que todavía tiene mucho que aprender y aseguró a Efe que para ella "no hay papeles pequeños".

Rendon (Montebello, EE.UU., 1993) es una de las protagonistas de la cinta de terror "Murder in the Woods", homenaje al "slasher" con muchos detalles latinos que dirigió Luis Iga y en cuyo totalmente hispano elenco sobresale una leyenda como Danny Trejo.