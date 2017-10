En "Thor: Ragnarok", el dios del trueno mantiene los mismos músculos de siempre, pero ahora, además, es un bromista de cuidado y no para de hacer reír al público. Así lo quiso Chris Hemsworth, quien reconoció, en una entrevista con Efe, que estaba "aburrido" de encarnar al superhéroe.

"Me sentía atascado. Todo resultaba demasiado familiar para mí. Estaba aburrido de mí mismo en el personaje", confesó el actor australiano, de 34 años, quien previamente había interpretado el personaje en "Thor" (2011), "Los vengadores" (2012), "Thor: The Dark World" (2013) y "Avengers: Age of Ultron" (2015).