El actor mexicano Christian Vázquez comienza a ver los frutos de años de trabajo y esfuerzo gracias al éxito que le ha traído la película "I Carry You With Me" y en entrevista con Efe reflexiona sobre su trayectoria.

"Yo no vengo de familia que este en el medio artístico, a veces en este país uno hace lo que puede y no lo que quiere, y la verdad es que yo he sido muy afortunado de trabajar con muy buenos directores en buenos proyectos", dijo el actor de cintas como "Tlatelolco, verano del 68" (2013).