Fotografía cedida por Sony Pictures Entertainment donde aparece la actriz Claire Foy (i) y el director Fede Álvarez, mientras hablan durante un acto de presentación de la película "The Girl in the Spider's Web" ayer, martes 18 de septiembre de 2018, en los estudios Sony en Culver City, California (EE.UU.). Los fans de "Millennium" ya acarician la vuelta de la saga a los cines y Claire Foy y Fede Álvarez, la actriz y el director de "The Girl in the Spider's Web", anticiparon que esta nueva película gira "al cien por cien" en torno a Lisbeth Salander, a quien compararon con una "Batman feminista". EFE/Eric Charbonneau/Cortesía Sony Pictures/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS