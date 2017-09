La 69 edición de los Emmy, los premios más importantes de la televisión, comenzaron hoy en el Teatro Microsoft, de Los Ángeles (California), una gala que presenta el duelo entre las series "Westworld", con 22 nominaciones, y "Stranger Things", con 18.

Ambas series competirán por el principal galardón de la velada, el Emmy al mejor drama televisivo, frente a "Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "House of Cards" y "This is Us".