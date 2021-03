Fotografía cedida por Authentic Talent and Literary Management donde aparece la actriz de origen colombiano Sasha Calle, de 25 años, quien será la nueva SuperGirl en la película del director argentino Andy Muschetti "The Flash", prevista para 2022. EFE/Authentic Talent and Literary Management /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El anuncio de que Sasha Calle será la nueva SuperGirl confirmó el inicio de la era de los superhéroes latinos en Hollywood, donde en los dos próximos años llegarán al menos cinco proyectos protagonizados por hispanos, como el de la propia actriz de origen colombiano, Óscar Isaac, Salma Hayek, Génesis Rodríguez y Diego Castañeda, entre otros.

El director argentino Andy Muschetti ("It") apostó por la actriz de 25 años, quien tiene un papel recurrente en la telenovela estadounidense "The Young and The Restless" desde 2018, para ser la nueva SuperGirl en su película "The Flash", prevista para 2022.