El diseñador catalán Custo Dalmau cree que Miami tiene los "genes" para convertirse en una gran plataforma internacional de la moda y es en esta ciudad, "la capital de Latinoamérica", donde busca consolidar su proyecto de expansión internacional.

Un año más, el famoso diseñador acude a la Miami Fashion Week en la que presentará el sábado los coloridos y asimétricos diseños que forman parte de la colección para el próximo otoño-invierno con extensión a "cruise" titulada "Yes, this is me" ("Sí, soy yo").