Fotograma cedido por HBO donde aparece la actriz hispano-británica Dafne Keen, como Lyra Belacqua, durante una escena de un capítulo de la segunda temporada de "His Dark Materials", la serie fantástica del canal cuya segunda temporada se estrenará el 16 de noviembre. EFE/ Cortesía HBO/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Con solo 15 años, Dafne Keen tiene las cosas muy claras. Cita a Meryl Streep y Juliette Binoche como referentes, critica duramente el machismo, y sabe que ya no es la niña de "Logan" (2017). Y ahora, ante el regreso de "His Dark Materials", subraya que la interpretación ya no es solo una afición para ella.

"Creo que he aprendido muchísimo de la gente a mi alrededor. En 'Logan' aprendí muchísimo porque Hugh (Jackman) fue increíble y me enseñó un montón. Simplemente, solo estando con esta gente con tanto talento aprendes muchísimo sin darte cuenta", explicó a Efe la actriz hispano-británica.