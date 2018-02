Fotografía de distribución cedida por HBO, del actor costarricense Daniel Zovatto. Compartiendo escenas con Holly Hunter y Tim Robbins, el actor costarricense Daniel Zovatto estrena "Here and Now" y dijo a Efe que para esta serie, en la que interpreta a un hijo adoptivo, se inspiró en la incomunicación que hace que mucha gente se sienta sola y desconectada de la sociedad. EFE/John P. Johnson/HBO/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Compartiendo escenas con Holly Hunter y Tim Robbins, el actor costarricense Daniel Zovatto estrena "Here and Now" y dijo a Efe que para esta serie, en la que interpreta a un hijo adoptivo, se inspiró en la incomunicación que hace que mucha gente se sienta sola y desconectada de la sociedad.

"El mundo que vivimos hoy en día te hace sentir que estás solo. Y con todo lo que Ramón (su personaje en 'Here and Now') está viviendo se siente solo", argumentó Zovatto acerca de esta serie de HBO que se estrena mañana.