La polifacética actriz mexicana Daniela Álvarez da vida a Viiyéri en la novela "La mexicana y el güero", un personaje con el que disfruta y se prepara para abordar mayores retos en la actuación, explicó este jueves en entrevista con Efe.

"Desde que leí la psicología del personaje cuando me llegó para hacer el casting me latió (gustó) tanto que dije 'este personaje voy por él hasta las últimas consecuencias, lo quiero' y afortunadamente sucedió y lo he disfrutado muchísimo", indicó.