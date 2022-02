Fotograma cedido por 20th Century Studios donde aparece Danny Ramírez como Ash, durante una escena de la película "No Exit", un esperado 'thriller' que adapta la novela homónima de Taylor Adams y que llega este viernes a las plataformas Hulu y Disney+. EFE/Kirsty Griffin/20th Century Studios /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

A sus 29 años, Danny Ramírez es uno de los latinos con más proyección en Hollywood; fichó por Marvel para la serie "The Falcon & The Winter Soldier", protagonizará el regreso de "Top Gun" y participará en la secuela de "The Walking Dead". Pero él tiene claro que "no quiere ser famoso".

"Ojalá pueda hacer todos los papeles que quiero y que la fama nunca llegue", aseguró el actor durante una entrevista con Efe por el lanzamiento de "No Exit", un esperado 'thriller' que adapta la novela homónima de Taylor Adams y que llega este viernes a las plataformas Hulu y Disney+.