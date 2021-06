El mexicano Dario Yazbek ("La Casa de las Flores") y el chileno Jorge López ("Elite") se unirán al reparto de "Now and then", la primera serie hispana de Apple TV+ que protagonizará la española Maribel Verdú.

La mexicana Marina de Tavira, nominada al Óscar por "Roma" (2018) y la estadounidense de origen puertorriqueño Rosie Pérez, candidata al mismo premio por "Fearless" (1993), también forman parte del reparto de esta producción ideada por los creadores de "Velvet" y "Las chicas del cable".