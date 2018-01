Fotografía sin fechar cedida por Twentieth Century Fox muestra al director y productor mexicano Guillermo del Toro (c) mientras dirige a las actrices Sally Hawkins (i) y Octavia Spencer (d), durante el rodaje de su aclamada cinta "The Shape of Water". EFE/Kerry Hayes/Twentieth Century Fox/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotografía sin fechar cedida por Twentieth Century Fox muestra al director y productor mexicano Guillermo del Torro mientras reacciona durante el rodaje de su aclamada cinta "The Shape of Water". EFE/Kerry Hayes/Twentieth Century Fox/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotografía sin fechar cedida por Twentieth Century Fox muestra al actor Richard Jenkins y a la actriz Sally Hawkins mientras actúan durante el rodaje de su aclamada cinta "The Shape of Water". EFE/Kerry Hayes/Twentieth Century Fox/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

El mexicano Guillermo del Toro hechizó hoy a la Academia de Hollywood y consiguió trece candidaturas para "The Shape of Water", la gran favorita en la 90 edición de los Óscar frente a rivales como "Dunkirk", con ocho, y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", con siete.

La fantasía romántica del cineasta mexicano aspira a las estatuillas a la mejor película, mejor director, mejor actriz (Sally Hawkins), mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer), mejor guion original (del Toro y Vanessa Taylor), mejor fotografía (Dan Laustsen), mejor diseño de vestuario (Luis Sequeira) y mejor edición (Sidney Wolinsky).