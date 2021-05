La cantante y actriz latina Demi Lovato anunció este miércoles que se identifica como una persona de género no binario después de reflexionar durante varios meses sobre su propia identidad.

"Durante el último año y medio me he dedicado a sanar y autorreflexionar. Y después de ese trabajo, tuve la revelación de que me identifico como no binario. (...) Siento que eso representa mejor la fluidez en mi expresión de género y me permite sentirme más fiel a la persona que sé que soy y que todavía estoy descubriendo", afirmó en su nuevo podcast, "4D With Demi Lovato".