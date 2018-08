La cantante estadounidense Demi Lovato, que fue hospitalizada en julio por una aparente sobredosis, canceló sus conciertos en seis ciudades de Latinoamérica para luchar contra su adicción al alcohol y las drogas, informó la promotora Live Nation en un comunicado ofrecido hoy a CNN.

"Desafortunadamente, Demi Lovato ha cancelado las fechas de su próxima gira 'Tell Me You Love' en Suramérica, mientras se concentra en su recuperación", dijo la compañía a CNN.