EFE Los Ángeles 6 may 2021

Disney+ estrenará el 9 de junio su nueva serie de Marvel, "Loki", que tomará el relevo a "Wandavision" y la reciente "The Falcon and the Winter Soldier".

La decisión también modificará el calendario de la compañía, ya que a partir de ahora lanzará nuevos episodios los miércoles en lugar de los viernes, como venía haciendo desde el estreno de la exitosa "The Mandalorian", que continuó el universo de Star Wars.