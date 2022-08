La vida de Bryan, un niño mexicano cuyo destino está en la crianza de toros en un rancho del estado de Jalisco, quedó plasmada en el documental "Temporada de campo", ópera prima de la directora Isabel Vaca que hace un repaso la migración, la violencia y la tauromaquia desde la mirada infantil.

"Yo de chiquita me iba a montar con los vaqueros, y a ver a los toros, me encantaba todo ese mundo, pero algo bien importante que conectó mucho de mí con Bryan fue el amor al campo y que de chiquita yo quería estar ahí, aunque fuera de puros (solamente) hombres, no me importaba salir con ellos", cuenta este jueves la directora en entrevista con Efe.