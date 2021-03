Detrás de la película "Raya and The Last Dragon" (2021) hay un equipo de más de 450 personas que hicieron posible la historia de una joven guerrera. Entre ellas se encuentran dos mujeres mexicanas, Natalia Adame y Alina Zepeda, que demuestran que el talento nacional existe y que los sueños se cumplen.

"Yo consideraba que como mujer latina no podía llegar a Disney, pero una compañera logró entrar y en ese momento me cambió la mentalidad y dije: sí, es posible, entonces, me súper enfoqué y fue como logré llegar", dijo a Efe Zepeda, artista de iluminación en la citada cinta.