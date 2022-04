El dueto estadounidense Sofi Tukker supo abordar un momento tan delicado como la pandemia con energía positiva y, después de meses transmitiendo música en vivo por las redes sociales, presentan "Wet Tennis", un disco que se creó casi en colaboración con sus fans y transpira buena vibra.

"El concepto del álbum tiene dos niveles. Nosotros amamos jugar tenis y los deportes en general y el 'Wet' es la emoción, el sudor y la pasión. Además, es un acrónimo de 'When Everyone Tries To Evolve Nothing Negative Is Safe' (Cuando todo el mundo trata de evolucionar, nada negativo está a salvo), esa fue la inspiración de la 'freak fam'", explica este viernes a Efe Sophie Hawley-Weld.