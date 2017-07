"Dunkirk", la nueva película de Christopher Nolan, reinó en su estreno en los cines estadounidenses, mientras que "Valerian and the City of a Thousand Planets", del realizador Luc Besson, decepcionó con sus resultados en taquilla.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, el filme bélico "Dunkirk" ingresó 50,5 millones de dólares en su primer fin de semana en pantalla.