De la noche a la mañana, Eddie Redmayne se ha convertido en uno de los mejores actores de su generación. Tras el Óscar por "The Theory of Everything" y la nominación por "The Danish Girl", disfruta del éxito de "Fantastic Beasts" y dice a Efe que no dudó en confiar su futuro a JK Rowling.

"Todo empezó con una reunión con el director David Yates", explicó el británico acerca de su implicación en esta franquicia que sirve como precuela de la célebre saga de "Harry Potter" y cuya primera entrega, "Fantastic Beasts and Where to Find Them" (2016), recaudó más de 800 millones de dólares en todo el mundo.