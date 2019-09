El Festival deTelevisión de Vitoria (FesTVal) ha presentado este martes la nueva serie de Telemundo Internacional Studios "No te puedes esconder" protagonizada por Maribel Verdu (4i) y Eduardo Noriega (3d). En la imagen los dos actores junto a Juan Caballero (i), Jordi Planas (2i), Jorge Bosch (3i), Blanca Soto (c), Barbara Goenaga (4d), Patricia Guirado (2d e Ivan Sanchez (d). EFE/ Jon Rodriguez Bilbao

En su primer papel para Telemundo en el thriller "No te puedes esconder", el español Eduardo Noriega es Daniel, un expolicía convertido en asesino a sueldo que le ha requerido mucha preparación: "Es el papel con más exigencia física que he hecho, me sorprende a mi edad me llamen para hacer acción".

Así lo explica en una entrevista a Efe el actor de 46 años, que muestra su sorpresa sobre la composición del elenco de la serie, con la mexicana Blanca Soto junto a Maribel Verdú o Iván Sánchez porque "un reparto encabezado por cuarentones es gratificante, pero muy raro de ver".