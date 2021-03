Fotografía cedida hoy, cortesía de CMX, del actor mexicano, Alfonso Dosal, mientras posa en Ciudad de México. EFE/CMX/ SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA ((CRÉDITO OBLIGATORIO))

El actor mexicano Alfonso Dosal es un padre "muy mentiroso" en la primera ficción del director Roberto Fiesco, "Sin hijos", una comedia "atípica" que propone una mirada más abierta a la maternidad, la paternidad y a las relaciones de pareja.

"Está bien poder hablar con las exparejas, también está bien ver en la pantalla a una mujer que no quiere tener hijos y que no es juzgada por ello y está bien no querer ser padre tampoco", dice Dosal esta martes en entrevista para Efe.