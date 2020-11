Fotograma cedido por HBO Latino de una escena de la película "De lo mío", que tras recorrer con éxito el circuito "indie" de festivales se estrenará en HBO Latino el 13 de noviembre y que también estará disponible en la plataforma digital HBO Max. EFE/HBO Latino /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotograma cedido por HBO Latino de una escena de la película "De lo mío", que tras recorrer con éxito el circuito "indie" de festivales se estrenará en HBO Latino el 13 de noviembre y que también estará disponible en la plataforma digital HBO Max. EFE/HBO Latino /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Ni de aquí ni de allá. Así dibuja el corazón dividido de los inmigrantes y de los estadounidenses de primera generación Diana Peralta, cineasta neoyorquina de ascendencia dominicana y que debuta con la melancólica, íntima y muy meritoria película "De lo mío".

"Es algo con lo que he lidiado mucho (...). Nos sentimos unidos a ambos lugares, pero cuando estoy en Estados Unidos soy extranjera, no pertenezco necesariamente a aquí, no soy suficientemente estadounidense", dijo a Efe.