El creador de "Game of Thrones", George R.R. Martin, reveló este martes varios detalles sobre la precuela de la serie que la cadena HBO rueda actualmente en Irlanda del Norte, que transcurrirá 5.000 años antes de la trama original y cuyo universo contará con más de cien reinos diferentes.

En una entrevista con la revista Entertainment Weekly, Martin reconoció que el proyecto aún no tiene un título definitivo pero su sugerencia es "The Long Night", opción que podría ser descartada porque el tercer capítulo de la octava temporada de "Game of Thrones" se denomina igual.